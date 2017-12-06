أعلنت وزارة الدفاع الروسية, يوم الأربعاء, استعادة القوات السورية كامل الاراضي من قبضة تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش),بعد القضاء على ماتبقى من التنظيم في دير الزور.

ونقلت وسائل اعلام روسية عن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية والنائب الأول لوزير الدفاع الروسي، الجنرال فاليري غيراسيموف قوله ان "القوا تالسورية قامت بدحر القوات المسلحة غير الشرعية المتبقية في دير الزور, وحررت بلدات الصالحية والخرطية والقطعة ومصالحة، والتقت بالقوات الحكومية، التي تقدمت من الجنوب ".

وشدد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية على أنه "لا توجد اليوم مناطق في أراضي سوريا يسيطر عليها تنظيم داعش".

وجاء ذلك بالتزامن مع اعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انالعملية العسكرية ضد تنظيم الدولة على ضفتي الفرات بسوريا انتهت ".

وتمكن الجيش النظامي, في 5 أيلول الماضي من الوصول إلى مدينة دير الزور وفك الحصار عن المدينة, في اطار حملة عسكرية, بالتعاون مع القوات الجوية الروسية.

كما تمكن الجيش النظامي في 9 تشرين الثاني استعادة مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور بالكامل من جديد من قبضة"داعش".

وخسر تنظيم "داعش" في الفترة الأخيرة مساحات واسعة, كانت خاضعة تحت سيطرته في سوريا, أبرزها الرقة, بعد حملات شنها ضده الجيش النظامي المدعوم من روسيا من جهة, والمقاتلين الأكراد المدعومين من التحالف الدولي بقيادة واشنطن من جهة أخرى, كما خسر العديد من الأراضي التي كانت خاضعة له في العراق.

وبدأت روسيا عملية عسكرية في سوريا منذ 30 أيلول عام 2015 ، وذلك لمساندة الجيش النظامي عبر ضربات جوية على مواقع الإرهابيين.

سيريانيوز