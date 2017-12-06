سيريانيوز :: مسؤول روسي وفد النظام السوري سيتوجه إلى جنيف الأحد المقبل

ونقلت وسائل اعلام روسية عن بورودافكين قوله، في تصريحات صحفية, ان الوفد الحكومي سيصل جنيف لمواصلة المفاوضات السورية في 10 كانون الأول, وسيكون هناك حتى يوم 15 من الشهر ذاته, حسب المعلومات الرسمية، التي تم الحصول عليها من الجانب السوري".

وجاء ذلك بعد ساعات على مطالبة كل من اميركا وفرنسا الجانب الروسي بإلزام الوفد الحكومي السوري حضور مفاوضات جنيف.

واستؤنفت المرحلة الثانية من الجولة الثامنة من المفاوضات السورية بجنيف امس الثلاثاء, حيث تغيب وفد النظام السوري عن حضور اللقاء, فيما اعلنت وزارة الخارجية السورية ان موضوع توجه الوفد الحكومي الى جنيف لايزال قيد الدراسة.

ومن المتوقع ان تستمر المرحلة الثانية من المفاوضات السورية حتى منتصف الشهر الجاري, حيث أشار دي ميستورا إلى الاقتراب من عقد مفاوضات مباشرة بين المعارضة والنظام, لكن الوفد الحكومي رفض اجراء لقاء مباشر مع وفد المعارضة بحال الابقاء على بيان الرياض2 والذي نص على رحيل الاسد.

وبدأت المرحلة الأولى من الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف غير المباشرة حول سوريا, منذ نحو اسبوع, حيث أجرى الموفد الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا لقاءات مع وفدي المعارضة والنظام, دون التوصل لاتفاق أو نتائج.

لكن دي ميستورا قدم خلال مفاوضات الجولة الثامنة من لقاء جنيف8, ورقة المبادئ الأساسية والتي تتضمن 12 بنداَ, إلى وفدي النظام السوري والمعارضة.

وتمت خلال الجولات السابقة بجنيف, التي لم تتضمن أي لقاء مباشر بين وفدي النظام والمعارضة السورية وجها لوجه, مناقشة 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب, في ظل خلافات بين المشاركين حول أولوية المواضيع.

سيريانيوز

2017-12-06 18:11:29