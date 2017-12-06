أعلنت إيران, يوم الأربعاء, أن 30 شخصا أصيبوا جراء الزلزال الذي ضرب محافظة كيلان الشمالية بقوة 4,8 درجة على مقياس ريختر .

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (ارنا) عن المدير العام للجنة إدارة الأزمات في محافظة كيلان عباس صابر قوله ان "معظم الإصابات حدثت أثناء الهروب من المباني عند وقوع الزلزال وتمت معالجة المصابين ميدانيا ما عدا شخص واحد أصيب بسبب سقوط قطعة حجر عليه من مبنى سكني ويرقد حاليا في المستشفى".

وأشار صابر الى "تصدع بعض المباني السكنية في المنطقة دون إلحاق أضرار بالبنى التحتية في المحافظة".

من جهتها, تحدثت وكالة (فارس) ان "هزة ارضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ضربت ضواحي مدينة هجدك التابعة لمحافظة كرمان جنوب شرق ايران فجر الاربعاء".

وياتي ذلك بعد وقوع هزة ارضیة بقوة 6.1 ریختر ضربت منطقة هجدک قبل 5 ایام، اسفرت عن الحاق اضرار ببعض الوحدات السکنیة, دون وقوع ضحایا.

كما يأتي ذلك بعد أقل من شهر على زلزال بقوة 7.3 درجات ضرب الحدود العراقية الإيرانية، ووصلت آثاره إلى الكويت وتركيا والإمارات العربية المتحدة, وأسفر عن دمار 8 بلدات إيرانية وانقطاع خدمة الكهرباء عن بعض المناطق, حيث وصل عدد ضحايا الزلزال إلى أكثر من 300 قتيل وحوالي 2500 مصاب ,بحسب آخر حصيلة معلنة.

ويشار الى ان ايران شهدت العام الجاري عدداً من الزلازل أسفرت عن سقوط ضحايا.

وتقع إيران على تقاطع تصدعات رئيسية، وشهدت عدة زلازل مدمرة في السنوات القليلة الماضية، من بينها زلزال بقوة 6.6 درجة عام 2003 سوّى مدينة "بم" في الجنوب الشرقي بالأرض، وحصد أرواح أكثر من 25 ألف شخص.

سيريانيوز



