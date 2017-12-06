قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, يوم الأربعاء, أنه سيرشح نفسه لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقررة في آذار 2018 في انتخابات تشير استطلاعات الرأي أنه سيفوز فيها بسهولة.

وأفادت وسائل إعلامية, أن الرئيس بوتين ,قال أمام جمهور من العمال في مصنع للسيارات بمدينة نيشني نوفجورود "سأترشح لمنصب رئيس روسيا الاتحادية ".

وستكون هذه الحملة رابعة بالنسبة لرئيس البلاد الحالي، وسيشارك في الانتخابات هذه المرة كمرشح مستقل، لا كمرشح عن حزب "روسيا الموحدة .

وكان بوتين قد حقق في الانتخابات السابقة عام 2012 فوزاً عريضاً حاصداً أصوات أكثر من 63% من الناخبين.

وفي حال فوزه بالانتخابات المقبلة، سيتولى بوتين كرسي الرئاسة للمرة الرابعة في حياته وللمرة الثانية على التوالي.

ويشار إلى أن مع اقتراب موعد انطلاق الحملات الانتخابية في روسيا، أعلن أكثر من 10 أشخاص عن رغبتهم في الترشح لانتخابات عام 2018 من أجل الفوز بكرسي الرئاسة الروسية.

ومن بين هؤلاء سياسيون ورجال أعمال وفنانون وإعلاميون، وفي التقرير التالي نطلعكم على أبرز الشخصيات المتوقع ترشحهم للانتخابات الرئاسية الروسية التي ستجرى في 18 آذار عام 2018.

سيريانيوز