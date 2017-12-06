شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, يوم الاربعاء, على ضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة من التسوية السورية والتي تتضمن تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية والبدء في صياغة دستور جديد في سوريا.

ونقلت وسائل اعلام روسية عن بوتين قوله, في تصريحات صحفية أدلى بها في مدينة نيجني نوفغورود, إنه "يجب المضي قدما في التسوية السياسية، الانتقال إلى تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية، , حيث يتطلب هذا العمل جهودا ملموسة".

وأشار الرئيس الروسي إلى "ضرورة الانتقال، مع جميع أطراف الأزمة ودول المنطقة والأمم المتحدة، إلى مرحلة جديدة، وهي التسوية السياسية, فضلا عن الشروع في صياغة دستور جديد

وتعمل روسيا بالتنسيق مع شركائها على التحضير لعقد مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي, بمشاركة ممثلي الحكومة السورية والقوى الموالية لها، ومختلف الفصائل المعارضة, حيث اشار وزير خارجية روسيا الى ان المؤتمر يجب ان يساهم في الإصلاح الدستوري وإجراء الانتخابات.

ويأتي ذلك في وقت تتواصل مفاوضات جنيف حول سوريا, حيث انطلقت المرحلة الاولى من اللقاء غير المباشر, يوم منذ اسبوع, و أجرى الموفد الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا لقاءات مع وفدي المعارضة والنظام, دون التوصل لاتفاق أو نتائج.

واستؤنفت المرحلة الثانية من مفاوضات جنيف 8 امس الثلاثاء, بغياب وفد النظام, وتم عقد لقاء بين وفد المعارضة السورية, برئاسة نصر الحريري, والموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا.

وحول العمليات العسكرية في دير الزور, اشار بوتين الى ان "العملية العسكرية ضد تنظيم الدولة على ضفتي الفرات بسوريا انتهت".

وكانت روسيا اعلنت منذ ايام انها قدمت الدعم لقوات العشائر والفصائل الكردية في هجومها على ما تبقى لـ"داعش" شرقي نهر الفرات .

وتواجه دير الزور حملتين منفصلتين ضد تنظيم "داعش", الاولى تشنها القوات الكردية, المدعومة من التحالف الدولي, والتي تمكنت من استعادة العديد من الأراضي وحقول النفط, والأخرى تشنها القوات النظامية, المدعومة من روسيا.

وتحاول قوات النظام , المدعومة من روسيا, توسيع نطاق سيطرتها داخل المحافظة, والتي تمكنت من استعادة العديد من الاراضي ابرزها مدينة البوكمال في 9 تشرين الثاني , كما تمكنت من الوصول إلى مدينة دير الزور وفك الحصار عنها في ايلول الماضي. .