كشف مجلس الدوما الروسي, يوم الأربعاء, أن موسكو ستقوم بخطوات مستقبلية بشأن سوريا بعد انسحاب القوات الجوية الروسية من اراضيها.

ونقلت وكالة (سبونتيك) عن رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، قوله ان روسيا "ستحافظ على علاقات وثيقة مع دمشق لإعادة إعمار البنية التحتية للبلاد, بعد سحب القوات الجوية الفضائية بشكل كامل من سوريا".

واشارت التصريحات الروسية سابقا الى ان موضوع انسحاب القوات الروسية من الاراضي السورية يتوقف على الوضع الراهن.

واشار سلوتسكي الى أن روسيا "ستعيد إعمار مواقع البنية التحتية المدمرة في سوريا، بجانب توطيد جهود الدول التي ترغب في المشاركة في هذا الامر".

وبدأت دول وشركات كثيرة تفكر بمرحلة إعادة الإعمار والمشاريع الضخمة التي ستقام في سوريا على الرغم من استمرار الأزمة في البلاد.

ورحبت سوريا بمبادرات الدول والجهات التي لم تنخرط بالعدوان عليها والتي تتخذ نهجاً واضحاً وصريحاً ضد الإرهاب للمساهمة في رفد جهودها بإعادة الإعمار

وتعد روسيا بالاضافة لايران وتركيا من الدول الضامنة لهدنة شاملة في سوريا دخلت حيز التنفيذ في كانون الأول 2016، إضافة لكونها راعية لمحادثات أستانا بشأن سوريا والتي تمخض عنها اتفاقات لإقامة مناطق خفض التصعيد في سوريا.