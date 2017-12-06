نشرة جديدة.. انخفاض أسعار البيض وثبات في الفروج الشاورما الاخبار الاقتصادية شارك

أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الاربعاء, نشرة جديدة بأسعار الفروج والشاورما والبيض.

وحددت النشرة أسعار الفروج (حي – مذبوح منظف – شرحات- وردة – شرحات – سودة – قوانص- فروج مشوي – مسحب – بروستد - ), والذي تبين ان اسعارها ثابتة. . كما حددت اسعار الشاورما (شاورما دجاج بصحن – والسندويش- حسب الوزن), حيث تبين ان الاسعار ثابتة. وعن البيض, حددت النشرة أسعار صحون البيض, حيث تبين ان الاسعار سجلت انخفاضا طفيفا, مقارنة بالنشرة السابقة.. سيريانيوز



2017-12-06 14:27:46 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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