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نشرة جديدة.. انخفاض أسعار البيض وثبات في الفروج الشاورما
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الاخبار الاقتصادية
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أصدرت
مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الاربعاء, نشرة جديدة بأسعار
الفروج والشاورما والبيض.
وحددت النشرة أسعار الفروج (حي
– مذبوح منظف – شرحات- وردة – شرحات – سودة – قوانص- فروج مشوي – مسحب –
بروستد - ), والذي تبين ان اسعارها ثابتة. .
كما حددت اسعار الشاورما (شاورما
دجاج بصحن – والسندويش- حسب الوزن), حيث تبين ان الاسعار ثابتة.
وعن البيض, حددت النشرة أسعار
صحون البيض, حيث تبين ان الاسعار سجلت انخفاضا طفيفا, مقارنة بالنشرة السابقة..
سيريانيوز
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2017-12-06 14:27:46
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