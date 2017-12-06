أعلنت وزارة الخارجية الروسية, يوم الأربعاء, عن حدوث اقتتال داخلي بين "المتطرفين" المحاصرين غرب البوكمال بمحافظة دير الزور, وهم يحاولون الفرار من الحصار.

ونقلت وكالة (سبونتيك) عن المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا, في إحاطة إعلامية, ان “تطهير الضفة الغربية لنهر الفرات من عناصر داعش مستمر، وبقايا الإرهابيين المطرودين من منطقة القورية أصبحوا محاصرين في مناطق حسرات والسيال غرب البوكمال. ويقوم الإرهابيون بمحاولات فك الحصار”.

وياتي ذلك بعدما تحدثت مصادر مؤيدة عن تقدم للجيش النظامي مدعوما بقوات الحلفاء في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي وبمحاذاة الضفة الغربية لنهر الفرات مستعيدا عدة بلدات من سيطرة تنظيم "داعش", ومقتربا من إطباق الحصار على ما تبقى من خلاياه.

وتواجه دير الزور حملتين منفصلتين ضد تنظيم "داعش", الاولى تشنها القوات الكردية, المدعومة من التحالف الدولي, والتي تمكنت من استعادة العديد من الأراضي وحقول النفط, والأخرى تشنها القوات النظامية, المدعومة من روسيا.

وتحاول قوات النظام , المدعومة من روسيا, توسيع نطاق سيطرتها داخل المحافظة, والتي تمكنت من استعادة العديد من الاراضي ابرزها مدينة البوكمال في 9 تشرين الثاني , كما تمكنت من الوصول إلى مدينة دير الزور وفك الحصار عنها في ايلول الماضي. .