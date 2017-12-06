استنكرت وزارة الخارجية الفرنسية، يوم الأربعاء، عدم حضور وفد النظام السوري, برئاسة بشار الجعفري, لجنيف للمشاركة في الجولة الثامنة من المفاوضات السورية, مطالبة موسكو بممارسة ضغوطات على النظام لإلزامه على حضور اللقاء.

وأوضحت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية آنييس روماتيت أسبانيي في بيان رسمي, نشرته وكالات انباء, ان "تغيب وفد النظام عن جنيف ورفضه الخوض عن حسن نية للتوصل لحل سياسي يأتي ضمن إستراتيجية تتبعها الحكومة السورية لوضع عوائق أمام المفاوضات".

واستؤنفت المرحلة من الجولة الثامنة من المفاوضات السورية بجنيف امس الثلاثاء, حيث تغيب وفد النظام السوري عن حضور اللقاء, فيما اعلنت وزارة الخارجية السورية ان موضوع توجه الوفد الحكومي الى جنيف لايزال قيد الدراسة.

وغادر وفد النظام السوري جنيف, السبت الماضي, على أن يلتحق بالمفاوضات بعد أيام, فيما يعتزم وفد المعارضة الموحد البقاء حتى 15 الشهر المقبل, بحسب ماذكره مصدر مقرب من منظمي المحادثات السورية في جنيف لوكالة (سبونتيك).

ودعا البيان "حلفاء الحكومة السورية وعلى رأسهم روسيا لتحمل المسؤولية، وحث النظام على العودة إلى طاولة المفاوضات من جديد"a.

وتأتي الدعوة مشابهة لتصريحات وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون, حيث طالب في وقت سابق من موسكو الزام وفد الحكومة السورية بالجلوس على مائدة المفاوضات

وأشاد البيان بموقف “المعارضة السورية التي استطاعت تشكيل وفد موحد وبناء” , كما أكد على “دعم فرنسا لجهود المبعوث الأممي لسوريا ستافان دي ميستورا”.

و انطلقت المرحلة الثانية من جنيف 8 امس الثلاثاء, بلقاء بين وفد المعارضة السورية, برئاسة نصر الحريري, والموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا, حيث اتهم رئيس الوفد وفد النظام بطرح شروط مسبقة عندما يطالب بالتخلي عن بيان مؤتمر الرياض-2.

ومن المتوقع ان تستمر المرحلة الثانية من المفاوضات السورية حتى منتصف الشهر الجاري, حيث أشار دي ميستورا إلى الاقتراب من عقد مفاوضات مباشرة بين المعارضة والنظام.

وبدأت المرحلة الأولى من الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف غير المباشرة حول سوريا, يوم الثلاثاء الماضي, حيث أجرى الموفد الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا لقاءات مع وفدي المعارضة والنظام, دون التوصل لاتفاق أو نتائج.

لكن دي ميستورا قدم خلال مفاوضات الجولة الثامنة من لقاء جنيف8, ورقة المبادئ الأساسية والتي تتضمن 12 بنداَ, إلى وفدي النظام السوري والمعارضة.

وتمت خلال الجولات السابقة بجنيف, التي لم تتضمن أي لقاء مباشر بين وفدي النظام والمعارضة السورية وجها لوجه, مناقشة 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب, في ظل خلافات بين المشاركين حول أولوية المواضيع.