أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تدعم مشاركة النظام في محادثات التسوية في سوريا، ما دام هو بالسلطة, مضيفا "تركنا للروس مهمة جلبه إلى طاولة المفاوضات".

ونقلت قناة (روسيا اليوم) على موقعها الالكتروني, عن الوزير الأمريكي ,قوله "نرى أنه من المهم أن يكون بشار الأسد، ما دام زعيما للنظام، طرفا مباشرا في هذه المفاوضات ".

وأضاف "أبرزنا أمام الروس أهمية مشاركة النظام السوري في هذه المفاوضات.. وتركنا لهم مهمة جلبه إلى طاولة المفاوضات"، بحسب تعبيره.

وكانت وزارة الخارجية السورية, أعلنت يوم الثلاثاء, أن موضوع عودة وفد النظام, برئاسة بشار الجعفري, إلى مدينة جنيف للمشاركة في الجولة الثامنة من المفاوضات, لايزال قيد الدراسة.

وكان رئيس الوفد الحكومي بشار الجعفري أعلن للصحفيين، الأسبوع الماضي، أن وفده يمكن ألا يعود إلى جنيف, وانتقد الجعفري بيان المعارضة السورية الذي جاء فيه أن الغاية بالنسبة للمعارضة هي إنهاء حكم الرئيس بشار الأسد في سوريا, مضيفا المفاوضات لن تشهد أي نقدم ما لم يتخل المعارضون عن موقفهم "الاستفزازي وغير المسؤول".

وغادر وفد النظام السوري جنيف, السبت الماضي, على أن يلتحق بالمفاوضات بعد أيام, فيما يعتزم وفد المعارضة الموحد البقاء حتى 15 الشهر المقبل, بحسب ماذكره مصدر مقرب من منظمي المحادثات السورية في جنيف لوكالة (سبونتيك).

وبدأت المرحلة الأولى من الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف غير المباشرة حول سوريا, يوم الثلاثاء الماضي, حيث أجرى الموفد الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا لقاءات مع وفدي المعارضة والنظام, دون التوصل لاتفاق أو نتائج.

لكن دي ميستورا قدم خلال مفاوضات الجولة الثامنة من لقاء جنيف8, ورقة المبادئ الأساسية والتي تتضمن 12 بنداَ, إلى وفدي النظام السوري والمعارضة.

ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الثانية من جنيف 8 في 5 كانون الأول لتستمر حتى منتصف الشهر ذاته, حيث أشار دي ميستورا إلى الاقتراب من عقد مفاوضات مباشرة بين المعارضة والنظام.

وتمت خلال الجولات السابقة بجنيف, التي لم تتضمن أي لقاء مباشر بين وفدي النظام والمعارضة السورية وجها لوجه, مناقشة 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب, في ظل خلافات بين المشاركين حول أولوية المواضيع.

سيريانيوز