نقلت وكالة سانا عن مصادر محلية قولها، يوم الأربعاء، ان جماعة مسلحة اختطفت عدداً من المدرسين في ريف درعا الغربي وأحرقت وثائق وأضابير مدرسية.

ونشرت (سانا) نقلاً عن المصادر ان "مسلحين تابعين لـ(جيش خالد بن الوليد) هاجموا عدداً من المدارس في ريف درعا الغربي، واختطفوا 10 مديرين ومعاونيهم، واقتادوهم الى بلدة معربة المقر الرئيسي للفصيل".

وأشارت المصادر إلى أن "مصير المديرين ومعاونيهم لا زال مجهولا"، مضيفة ان المسلحين قاموا بإحراق أضابير المدارس والمدرسين في عدد من المدارس بريف درعا الغربي.

وكانت فصائل حوض اليرموك في ريف محافظة درعا الواقعة جنوب سوريا، أعلنت في ايار 2016 عن تجمع جديد يحمل اسم "جيش خالد بن الوليد"، ويواجه اتهامات بمبايعة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

يشار الى ان حالات الخطف تشهد انتشاراً واسعاً في محافظات الجنوب السوري وتحديدا درعا والسويداء، اذ تقوم عصابات منظمة بتنفيذ الخطف لأسباب متنوعة.

سيريانيوز