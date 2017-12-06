أصيب شخصان بجروح، يوم الأربعاء، نتيجة سقوط قذيفة هاون بمحيط مشفى العباسيين في مدينة دمشق.

ونقلت وكالة (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة دمشق قوله إن شخصان أصيبا بجروح، اثر سقوط قذيفة هاون في محيط مشفى العباسيين".

واتهمت الوكالة جماعات معارضة مسلحة في غوطة دمشق الشرقية بإطلاق القذيفة.

وكان شخص لقي حتفه واصيب اخرين يوم الاثنين، جراء سقوط قذائف على حي العباسيين في دمشق.

ويتبادل النظام والمعارضة الاتهامات بخرق الهدنة المتفق عليها بموجب اتفاقات "خفض التوتر" حيث يقوم النظام بقصف مناطق تحت سيطرة المعارضة بشكل مستمر لاسيما في منطقة الغوطة الشرقية, فيما ترد فصائل المعارضة من خلال استهداف دمشق بالقذائف.

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