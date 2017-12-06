قالت شبكة سكاي نيوز يوم الثلاثاء نقلا عن مصادر إنه تم إحباط مؤامرة لاغتيال رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي.

واضافت سكاي نيوز أن الشرطة تعتقد أن الخطة كانت إلقاء عبوة ناسفة بدائية على مقر إقامة ماي في داوننج ستريت ثم استغلال الفوضى الناجمة عن ذلك لشن هجوم وقتل رئيسة الوزراء.

وأضافت أن الشرطة وجهاز المخابرات الداخلية كانا يتابعان هذا المخطط منذ عدة أسابيع على الأقل.

وفي وقت سابق يوم‭ ‬الثلاثاء قال متحدث باسم ماي إن بريطانيا أحبطت تسع مؤامرات خلال الشهور الاثني عشر الماضية.

و شهدت بريطانيا مؤخرا عدة حوادث مختلفة من دهس و إطلاق نار و طعن بآلات حادة وهجمات بالاسيد، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى.

سيريانيوز