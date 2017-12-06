أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية، يوم الأربعاء، عن بدء التحضيرات لعقد جولة ثامنة من محادثات استانا بشأن سوريا، دون تحديد موعد عقد هذه الجولة.

ونقلت وسائل اعلام عن نائب وزير خارجية كازاخستان غالماخان كويشيبايف قوله ان "التحضيرات للجولة الثامنة من اجتماعات استانا حول سوريا "بدأت لتوها"، موضحا أنه لم يتحدد بعد موعد عقد هذه الجولة.

وتابع كويشبيايف ان "موعد المحادثات تحدده الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية الثلاث روسيا وإيران وتركيا والأطراف السورية".

وكان نائب وزير الخارجية الكازاخستاني عقيل بك كمال الدينوف، قال في تشرين الثاني المنصرم، إنه من المتوقع عقد جولة ثامنة من محادثات استانا بشأن سوريا، في العشر الأخير من كانون الأول.

وعقدت في استانا 7 جولات من المحادثات بشأن سوريا، حيث أكد البيان الختامي لاستانا7 في 31 تشرين الاول الماضي أن الحل السياسي للأزمة يعتمد على قرار مجلس الأمن 2254، إضافة للمبادرة الروسية حول انعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري, لافتا الى ان الدول الضامنة روسيا وايران وتركيا، أكدت تمسكها بوحدة الأراضي السورية وتخفيف مستوى العنف في سوريا وتثبيت وقف إطلاق النار في مناطق تخفيف التوتر.

سيريانيوز