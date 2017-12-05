حافظ بايرن ميونخ على صورته كأحد كبار أوروبا عندما فاز على ضيفه باريس سان جيرمان 3-1 في المرحلة السادسة من مباريات المجموعة الثانية، إلا أنّ الصدارة ذهبت لصالح نيمار وزملائه.

وردّ بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني على هزيمة الذهاب أمام باريس سان جيرمان، فيما ظهر عجز الكتيبة العاصمة الفرنسية.



وأظهر بايرن ميونخ قوة شخصيته أمام باريس سان جيرمان الذي انتصر ذهاباً (3-0) وأحسن استغلال الفرص التي أتيحت له بأفضل طريقة ملحقاً الهزيمة الأولى بكتيبة إيمري في دوري الأبطال هذا الموسم.



وجاءت الأهداف بفضل البولندي روبرت ليفاندوفسكي (8) والفرنسي توليسو (37 و69) من جهة بايرن ميونخ بالوقت الذي سجّل به مبابي هدف باريس سان جيرمان الوحيد (50).



وذهبت الصدارة إلى باريس سان جيرمان بفضل المواجهات المباشرة مع بايرن ميونخ عقب تعادل الفريقين بالنقاط (15 لكل فريق)، في الوقت الذي تأهل به سلتيك إلى مسابقة يوروبا ليغ بالرغم من خسارته بهدف نظيف أمام ضيفه اندرلخت (سجله البوسني سيمونوفيتش بالخطأ في مرمى فريقه 62)، وذلك لانتصار سلتيك ذهاباً 3-0.