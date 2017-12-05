لحق روما الإيطالي بتشيلسي الإنكليزي إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على ضيفه كاراباخ الأذربيجاني 1-صفر الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.

وسجل الأرجنتيني دييغو بيروتي هدف الفوز لروما في الدقيقة 53، رافعا رصيده فريقه إلى 11 نقطة بفارق الأهداف عن تشيلسي الذي تعادل 1-1 مع أتلتيكو مدريد الإسباني وصيف 1974 و2014 و2016، ما أدى إلى خروج الأخير من الدور الأول للمسابقة.

وفقد تشيلسي صدارة المجموعة الثالثة.



سجل ساؤول هدف أتلتيكو في الدقيقة 56، وحقق تشيلسي التعادل عبر هدف عكسي من مدافع أتلتيكو ستيفان سافيتش في الدقيقة 75.



وبهذا التعادل، احتل أتلتيكو المركز الثالث بالمجموعة برصيد 7 نقاط ليتحوّل إلى مسابقة الدوري الأوروبي، مقابل 11 نقطة لكل من تشيلسي الذي ضمن بلوغ ثمن النهائي في وقت سابق، وروما الذي تأهل بصفته متصدرا للمجموعة بفارق المواجهات المباشرة مع الفريق الإنجليزي.