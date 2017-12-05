أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الثلاثاء، ان الوجود العسكري الأمريكي في سوريا سيبقى طالما كان ذلك ضروريا.

ونقلت وسائل اعلام عن المتحدث باسم البنتاغون، إريك باهون، قوله إن "الولايات المتحدة ستحتفظ بوجود عسكري في سوريا طالما كان ذلك ضروريا."

واوضح "سنحتفظ بالتزاماتنا طالما دعت الضرورة، لدعم شركائنا ومنع عودة الجماعات الإرهابية إلى هذا البلد".

وسبق ان كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الشهر الماضي أن الولايات المتحدة تخطط لبقاء قواتها العسكرية في شمال سوريا حتى بعد هزيمة تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش)..

وكان وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس رفض, في وقت سابق من الشهر الماضي, انسحاب قوات بلاده من سوريا, إلا بحال انتهاء عملية جنيف وإتمام التسوية السورية.

وتتواجد قوات أمريكية في سوريا مهمتها تقديم الدعم العسكري و السياسي لمقاتلي المعارضة المعتدلة و مقاتلين أكراد تابعين لقوات سوريا الديمقراطية في معاركهم ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

واعتبرت السلطات السورية مرارا تواجد القوات الامريكية في سوريا بانه غير شرعي , مطالبة بخروج فوري لهذه القوات من أراضي البلاد.