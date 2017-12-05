أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء، أن 6 قاذفات استراتيجية بعيدة المدى وجهت ضربة إلى مواقع تنظيم "داعش" بالقرب من قرية السيال في محافظة دير الزور.

واوضحت الوزارة في بيان لها, أن "6 قاذفات روسية بعيدة المدى من طراز "تو 22 أم 3"، بعد إقلاعها من مطار على الأراضي الروسية، وجهت اليوم ضربة جماعية إلى مستودعات للسلاح والذخيرة والنقاط المحصنة وتجمعات لإرهابيي "داعش" بالقرب من قرية السيال في محافظة دير الزور".

وأضافت الوزارة الروسية أنه "تم تدمير كافة الأهداف"، مشيرة إلى أن الضربة الروسية سمحت بكسر شوكة الإرهابيين بالقرب من السيال، ما ساعد في تقدم القوات الحكومية السورية في الجبهة.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "مساحة آخر معقل لـ "داعش" في شرق سوريا تقلصت لتصبح منحصرة في قطعة أرض طولها 7 كيلومترات وعرضها 11 كيلومترا".

قالت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد، أن ست قاذفات استراتيجية قصفت مواقع لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) جنوب شرقي محافظة دير الزور .

واستهدفت قاذفات إستراتيجية روسية بعيدة المدى من طراز (تو 22 ام 3) خلال تشرين الثاني المنصرم، بعدة ضربات مواقع تنظيم "داعش" في محافظة دير الزور دمرت خلالها العديد من مواقع وتحصينات للتنظيم التكفيري.

وبدأت روسيا عملية عسكرية في سوريا منذ 30 أيلول عام 2015 ، وذلك لمساندة الجيش النظامي عبر ضربات جوية على مواقع الإرهابيين.