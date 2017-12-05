بلغ مانشستر يونايتد الإنكليزي وبازل السويسري الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري ابطال اوروبا بفوز الأول على ضيفه سسكا موسكو الروسي 2-1 والثاني على مضيفه بنفيكا البرتغالي 2-صفر، الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الاولى.

في المباراة الأولى، لعب العائد لوك شو لأول مرة منذ 24 تشرين الأول/أكتوبر مع يونايتد الذي أهدر عدة فرص في الشوط الأول، بينها تسديدة لمهاجمه ماركوس راشفورد في القائم الأيسر (4).



لكن الفريق الروسي أدرك الشباك خلافا لمجريات اللعب، عن طريق ألن دزاغوييف الذي ارتدت من ظهره كرة البرازيلي فيتينو في شباك الحارس الأرجنتيني سيرخيو روميرو (45).



وفي غضون 66 ثانية، عادل يونايتد عن طريق مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاو بعد تمريرة من الفرنسي بول بوغبا (64)، قبل أن يمنحه راشفورد التقدم بعد تمريرة من الاسبانيخوان ماتا (66). وهذه المباراة الـ40 في جميع المسابقات التي لا يخسر فيها يونايتد على أرضه.



وفي المواجهة الثانية على ملعب النور، سجل النرويجي من أصول مغربية محمد اليونسي الهدف الأول لبازل في الدقيقة الخامسة وأضاف وديميتري أوبيرلين الثاني في الدقيقة 65.



ورفع يونايتد رصيده إلى 15 نقطة، مقابل 12 لبازل و9 لسسكا موسكو الذي انتقل للمشاركة في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".