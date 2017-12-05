برشلونة يتخطى سبورتينغ لشبونة ويوفنتوس يضمن التاهل لثمن نهائي الابطال اخبار الرياضة شارك

نجح نادي برشلونة في الفوز على سبورتنج لشبونة بنتيجة (2-0)، الثلاثاء، على ملعب "كامب نو"، ضمن الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

استطاع مهاجم البلوجرانا باكو ألكاسير إحراز الهدف الأول في الدقيقة 60، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق جيرمي ماثيو بالخطأ في مرماه بالدقيقة 91.



ونجح يوفنتوس ببلوغ الدور ثمن النهائي بفوزه على مضيفه أولمبياكوس 2-0، في بيرايوس.



افتتح الكولومبي خوان كوادرادو التسجيل في الدقيقة (15) قبل أن يسجل البديل فيديريكو برناردسكي الهدف الثاني بينما كانت المباراة تلفظ انفاسها الأخيرة(90).



وعزز برشلونة صدارته للمجموعة برصيد 14 نقطة، ليصعد على رأس المجموعة رفقة يوفنتوس الذي حصد 11 نقطة، فيما تأهل سبوتنج لشبونة للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي بحصوله على 7 نقاط في المركز الثالث، ويخرج فريق أولمبياكوس من البطولة بعد أن حل في المركز الرابع بنقطة واحدة. سيريانيوز 2017-12-05 20:39:23 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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