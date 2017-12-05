"مايكروسوفت" تتيح النسخة النهائية من متصفح "ايدج" لـ"آندرويد" و"آي او اس" علوم وتكنولوجيا شارك

أتاحت شركة "مايكروسوفت" النسخة النهائية من متصفح "ايدج" لمستخدمي أنظمة تشغيل "الأندرويد" و"آي او اس" بعد فترة من طرح النسخة التجريبية.

ووفقا لما نشره موقع " GSM" الهندي، تتيح النسخة النهائية من التطبيق للمستخدمين مزامنة كلمات المرور والمواقع المفضلة مع أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام "ويندوز 10". ويدعم المتصفح إمكانية تغيير تاريخ التصفح وكلمات المرور وتسجيلات الدخول، بالإضافة إلى علامات التبويب المفتوحة. ووعدت الشركة بتوفير عدد من المميزات، لمزامنة التبويبات المفتوحة أيضاً بين مختلف الأجهزة بسهولة. ويوفر متصفح "إيدج" للمستخدمين القدرة على تبادل البيانات بين أجهزة المستخدمين، مثل القدرة على نسخ نص من الهاتف ولصقه على الكمبيوتر.

2017-12-05 17:53:32 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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