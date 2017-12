التحالف: نحو 3 آلاف مسلح من "داعش" ما يزالون في العراق و سوريا الاخبار المحلية شارك

أعلن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" بقيادة الولايات المتحدة, يوم الثلاثاء, أن العدد المتبقي لمسلحي التنظيم في سوريا والعراق يقل عن ثلاثة آلاف عنصر.

وجاء في تغريدة منشورة على حساب التحالف الدولي في "تويتر" أنه وفق التقديرات الراهنة فإن أقل من 3 آلاف عنصر من "داعش" حاليا في العراق وسوريا. وأشار التحالف إلى أن هؤلاء المسلحين من "داعش" لا يزالون يمثلون تهديدا، مضيفا "لكننا سنستمر في دعم قوات حلفائنا حتى هزيمتهم ". Current estimates are that there are less than 3000 #Daesh fighters left - they still remain a threat, but we will continue to support our partner forces to defeat them #AskOIRSpox https://t.co/Z1R3OXY6w8 — The Global Coalition (@coalition) ٥ ديسمبر، ٢٠١٧ وأعلن التحالف الدولي, بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية, في تشرين الثاني الماضي, أن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) خسر 95 في المئة من الأراضي التي تمكن من السيطرة عليها في العام 2014 في كل من سوريا والعراق المجاور. وخسر تنظيم "داعش" في الفترة الأخيرة مساحات واسعة, كانت خاضعة تحت سيطرته في سوريا, ابرزها الرقة, بعد حملات شنها ضده الجيش النظامي المدعوم من روسيا من جهة, والمقاتلين الأكراد المدعومين من التحالف الدولي بقيادة واشنطن من جهة أخرى, كما خسر العديد من الاراضي التي كانت خاضعة له في العراق. وانحسر وجود التنظيم، في قطاع من الأراضي في وادي الفرات جنوبي دير الزور في سوريا ومناطق صحراوية على جانبي الحدود السورية العراقية. سيريانيوز

