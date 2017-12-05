أعلن تطبيق "واتس آب" عن ميزة جديدة قيج الاختبار، تتيح لمدير المجموعة إيقاف أي عضو عن المشاركة في الدردشة.

وبحسب "الاندبندنت"، فإنه يمكن للآدمن أن يجبر أعضاء المجموعة على قراءة رسالته التي يرسلها دون القدرة على الرد.

وتتيح هذه الميزة، جعل امكانية إرسال الردود النصية أو الصور أو مقاطع الفيديو أو ملفات"GIF" أو مستندات، أو حتى الرسائل الصوتية ومشاركة المواقع، محصورة بمدير المجموعة .

ويمكن لأي عضو بالمجموعة المشاركة بالدردشة، من خلال النقر على إرسال رد عبر خاصية “Message Admin”على أن تتم الموافقة على الرسالة من قبل المشرف، قبل إرسالها إلى بقية المجموعة.

وسيتمكن المشرفون من تغيير الإعدادات كل 72 ساعة، ما يعني إجبار أعضاء المجموعة على التوقف عن الكلام أو الكتابة لعدة أيام.

ويخطط "واتس آب" لجعل الميزة الجديدة أكثر مرونة، قبل إطلاقها رسمياً لجميع المستخدمين ،ويمكن اختبارها عن طريق الاشتراك في النسخة التجريبية للتطبيق التي رُصدت من قبل WABetaInfo على أنظمة IOS وأندرويد.