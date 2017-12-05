"سامسونغ" تبتكر تقنية لحماية الهواتف بالتلويح علوم وتكنولوجيا شارك

ابتكرت "سامسونغ" طريقة جديدة لحماية الهواتف من خلال مسح الكاميرا الخلفية لصورة راحة يد المستخدم ومطابقة الخطوط فيها مع صورة مخزنة مسبقاً، وطلبت الحصول على براءة اختراع بهذه التقنية.

وبحسب موقع " patentscope" فإن هذه الطريقة ستستخدم لعرض تلميح كلمة المرور أو رمز الحماية، وليس لفتح القفل لأنها لاتوفر أمان عالي. وتمتلك "سامسونغ" عدة طرق لحماية الهواتف، كالتحقق من قزحية العين والبصمة إلا أن طريقة راحة اليد ستسخدم لحماية التلميح عند محاولة تذكر كلمة المرور لأنها الأقل أماناً. وتصدّرت "سامسونغ" السوق العالمي للأجهزة الذكية، وذلك بالنظر إلى كمية شحنة الأجهزة الذكية خلال 2016.

2017-12-05 17:58:31 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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