كشفت تقارير عن نية شركة "آبل" الأمريكية إطلاق "آيباد" جديد بسعر 259 دولار، ليكون أرخص "آيباد" تم إطلاقه حتى الآن.

وبحسب موقع "digitimes"، فإنه من المتوقع إطلاق "الآيباد" في الربع الثاني من العام القادم، بين نيسان وحزيران، مايساعد على استقرار مستوى مبيعات "آبل" الربعية عند مستوى 10 مليون "آيباد" كل ثلاثة أشهر.



وسيزيد إطلاق "الآيباد" الأرخص ضغط المنافسة من "سامسونغ" و"هواوي" و"لينوفو" و"أمازون"، الذين يصنّعون لوحيات "اندرويد" بمواصفات عالية وأسعار رخيصة، بالإضافة الى أنه يساهم بإنعاش سوق الحواسيب اللوحية التي خملت لسنوات .



وأطلقت "آبل" في آذار الماضي "آيباد" بقياس9.7 وبسعر329 دولار ، وهو أغلى من الجهاز المتوقع اطلاقه بحوالي 70دولار.