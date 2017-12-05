ألزم "فيسبوك" مستخدميه في الولايات المتحدة، بإرسال صورة وجوههم بشكل واضح كشرط لدخول الموقع، بهدف التأكد من الحسابات الحقيقية وكشف الحسابات الوهمية.

وبحسب موقع "وايرد" فإن "فيسبوك" طلب من المستخدمين تحميل صورة شخصية لهم، للتحقق من أنهم ليسوا روبوتات، في عملية اختبار لميزة جديدة قد يطلقها لاحقاً على مستوى العالم.



وتظهر رسالة للمستخدم قبل دخول "فيسبوك"، تطلب تحميل صورة لوجهه واضحة، وتقول الرسالة أنه سيتم حذف الصورة المرسلة فيما بعد من قبل خوادم "فيسبوك".



وتهدف الميزة الجديدة قيد الاختبار، للتقليل من الحسابات الوهمية، بحسب ما نقله موقع "وايرد" عن متحدث باسم "فيسبوك"، بعد أن كان التحقق مقتصراً على إرسال رسالة نصية إلى المستخدم بعد إدخاله لرقم هاتفه.



وتعمل "فيسبوك" فإنها تعمل خلال الفترة الراهنة على إحداث تغييرات في صفحة المستخدم، عبر إمكانية تقسيمها إلى قسمين بحيث تفصل الإعلانات عن الأخبار الشخصية.



وقررت إدارة "فيسبوك" حديثاً حذف نحو 60 مليون حساب زائف على شبكتها، مرتفعةً من 1% إلى ما بين 2 – 3% من إجمالي الحسابات المسجلة على منصة الموقع، إضافةً لـ207 ملايين حساب مكرر.