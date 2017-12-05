نشرة جديدة.. أسعار اغلب الخضار والفواكه بين الارتفاع والانخفاض الاخبار الاقتصادية شارك

أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الاثنين, نشرة جديدة بأسعار الخضار والفواكه .

وحددت النشرة أسعار أنواع الخضراوات، حيث سجلت الأسعار ثباتاَ, ماعدا البندورة والبطاطا والملفوف والزهرة والتي سجلت انخفاضا بالسعر, مقابل ارتفاع سعر الجزر والفليفلة والشوندر والليمون ,مقارنة بالنشرة السابقة. كما حددت النشرة أسعار بعض أنواع الفواكه, حيث تبين ان الاسعار ثابتة, ماعدا الرمان والتي سجلت ارتفاع بالاسعار, مقابل انخفاض سعر الكرمنينا, مقارنة بالنشرة السابقة. سيريانيوز



2017-12-05 12:02:06 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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