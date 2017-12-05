ارتفع عدد ضحايا تفجير حافلة نقل الركاب في حمص، يوم الثلاثاء، الى 8 قتلى و18 مصاباً.

ونقلت وكالة (سانا) عن مدير صحة حمص حسان الجندي، قوله ان عدد الضحايا ارتفع على 8 قتلى و18 جريحاً.

وذكرت الوكالة أن التفجير تسبب بتدمير حافلة الركاب وتضرر عدد من السيارات التي تصادف مرورها في المكان أثناء التفجير ووقوع أضرار مادية بالمحلات التجارية والبنى التحتية في الشارع.

وكان محافظ حمص طلال برازي قال في وقت سابق ان 6 قتلى سقطوا واصيب 12 اخرين، بتفجير عبوة ناسفة في حافلة نقل ركاب بحمص.

ووقع التفجير في شارع الستين بحي عكرمة، على طريق الكورنيش، بحسب المحافظ.

ولم تقم أي جهة حتى اللحظة بتبني التفجير في حص.

واستهدفت تفجيرات سابقة مدينة حمص خلال السنوات وقع معظمها في شارع الستين بحي الزهراء في المدينة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وشهدت عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام في السنوات الماضية سلسلة تفجيرات اسفرت عن قتلى وجرحى, الا ان وتيرتها خفت في الفترة الماضية.