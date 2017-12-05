أقر مجلس الشعب، يوم الثلاثاء، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 واصبح قانوناً، بمبلغ إجمالي قدره 3187 مليار ليرة سورية.

وذكرت وكالة (سانا) ان المادة الأولى من مشروع القانون تشير الى انه "تحدد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 بمبلغ اجمالي قدره 3187 مليار ليرة سورية ثلاثة آلاف ومئة وسبعة وثمانون مليار ليرة سورية لا غير موزعة على الأقسام والفروع والأبواب".

وكان مجلس الشعب بدأ في الخامس من الشهر الماضي مناقشة بيان الحكومة المالي حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018.

وأقرت الحكومة في تشرين الأول الماضي، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 بمبلغ 3187 مليار ليرة سورية، منها 2362 مليار ليرة للإنفاق الجاري، و825 مليارا للاستثماري، بزيادة قدرها 527 مليار ليرة سورية عن موازنة العام 2017.

يشار الى ان موازنة عام 2018 هي الأكبر في تاريخ الحكومة السورية حتى الآن بالليرة السورية.

سيريانيوز