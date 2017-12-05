أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري, يوم الثلاثاء, رسمياً تراجعه عن قرار الاستقالة من منصبه.

وجاء الاعلان الرسمي في ختام جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر بعبدا برئاسة ميشال عون.

وعاد الحريري إلى بيروت, قادماً من السعودية, بعد 18 يوم على إعلان استقالته, والمح إلى إمكانية عودته إلى منصبه والتريث في تقديم استقالته رسميا في حال كانت الأمور ايجابية.

وكان الحريري أعلن استقالته من رئاسة الوزراء في 4 تشرين الثاني بشكل مفاجئ وغير متوقع, وذلك من خلال بيان على التلفزيون أثناء وجوده في العاصمة السعودية الرياض, وهاجم بشدة كلا من إيران و"حزب الله"، معتبرا أن الأجواء الحالية في لبنان تشبه تلك التي سبقت اغتيال والده، رفيق الحريري.

وأدت استقالة الحريري الى نشوب أزمة سياسية في لبنان , فضلا عن تصاعد الأزمة والحرب الكلامية بين السعودية و "حزب الله" اللبناني, وتبادل الاتهامات بين الطرفين حول بالمشاركة في الأعمال الإرهابية.