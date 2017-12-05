أعلنت وزارة الخارجية السورية, يوم الثلاثاء, أن موضوع عودة وفد النظام, برئاسة بشار الجعفري, الى مدينة جنيف للمشاركة في الجولة الثامنة من المفاوضات, لايزال قيد الدراسة.

وأوضح مصدر في الخارجية, في تصريح لوكالة (سبونتيك), لم تسمه, أن "المشاورات لا تزال جارية ولم يتخذ قرار حتى الآن بشأن العودة للمشاركة في جنيف 8 من عدمه".

وكانت صحيفة "الوطن" المحلية علمت في وقت سابق ان وفد النظام السوري, برئاسة بشار الجعفري, لن يتوجه إلى مدينة جنيف اليوم لاستكمال الجولة الثامنة من المفاوضات السورية, برعاية الأمم المتحدة.

وغادر وفد النظام السوري جنيف السبت الماضي على ان يلتحق بالمفاوضات بعد ايام, فيما يعتزم وفد المعارضة الموحد البقاء حتى 15 الشهر المقبل, بحسب ماذكره مصدر مقرب من منظمي المحادثات السورية في جنيف لوكالة (سبونتيك).

وحضر وفد النظام مفاوضات جنيف بعد امتناعه عن المشاركة، بسبب اعتراضه على بيان الرياض2 للمعارضة السورية طالب فيه برحيل الرئيس السوري بشار الأسد.

وبدأت المرحلة الأولى من الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف غير المباشرة حول سوريا, يوم الثلاثاء الماضي, حيث اجرى الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا لقاءات مع وفدي المعارضة والنظام, دون التوصل لاتفاق او نتائج.

لكن دي ميستورا قدم خلال مفاوضات الجولة الثامنة من لقاء جنيف8, ورقة المبادئ الأساسية والتي تتضمن 12 بنداَ, إلى وفدي النظام السوري والمعارضة.

ومن المقرر ان تنطلق المرحلة الثانية من جنيف 8 في 5 كانون الاول لتستمر حتى منتصف الشهر ذاته, حيث اشار دي ميستورا الى الاقتراب من عقد مفاوضات مباشرة بين المعارضة والنظام.

وتمت خلال الجولات السابقة بجنيف, التي لم تتضمن أي لقاء مباشر بين وفدي النظام والمعارضة السورية وجها لوجه, مناقشة 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب, في ظل خلافات بين المشاركين حول أولوية المواضيع.