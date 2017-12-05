تستأنف, يوم الثلاثاء, المرحلة الثانية من الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف حول سوريا, بلقاء بين وفد المعارضة السورية, برئاسة نصر الحريري, مع الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا.

وكتب رئيس وفد المعارضة نصر الحريري, عبر حسابه على (تويتر), ان "وفده سيلتقي المبعوث الدولي إلى سوريا ستافان دي ميستورا في مقر الأمم المتحدة التي تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة في متابعة العملية السياسية وإنجاز حل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري".

من جهته, أفادت الناطقة باسم مكتب الأمم المتحدة في جنيف أليساندرا فيلوتشي بأن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا يخطط, يوم الثلاثاء, للقاء وفد المعارضة السورية الموحد في جنيف.

وكانت وزارة الخارجية السورية, أعلنت في وقت سابق من يوم الثلاثاء, أن موضوع عودة وفد النظام, برئاسة بشار الجعفري, إلى مدينة جنيف للمشاركة في الجولة الثامنة من المفاوضات, لايزال قيد الدراسة.

وغادر وفد النظام السوري جنيف, السبت الماضي, على أن يلتحق بالمفاوضات بعد أيام, فيما يعتزم وفد المعارضة الموحد البقاء حتى 15 الشهر المقبل, بحسب ماذكره مصدر مقرب من منظمي المحادثات السورية في جنيف لوكالة (سبونتيك).

وبدأت المرحلة الأولى من الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف غير المباشرة حول سوريا, يوم الثلاثاء الماضي, حيث أجرى الموفد الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا لقاءات مع وفدي المعارضة والنظام, دون التوصل لاتفاق أو نتائج.

لكن دي ميستورا قدم خلال مفاوضات الجولة الثامنة من لقاء جنيف8, ورقة المبادئ الأساسية والتي تتضمن 12 بنداَ, إلى وفدي النظام السوري والمعارضة.

و تنطلق المرحلة الثانية من جنيف 8 اليوم الثلاثاء لتستمر حتى منتصف الشهر ذاته, حيث أشار دي ميستورا إلى الاقتراب من عقد مفاوضات مباشرة بين المعارضة والنظام.

وتمت خلال الجولات السابقة بجنيف, التي لم تتضمن أي لقاء مباشر بين وفدي النظام والمعارضة السورية وجها لوجه, مناقشة 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب, في ظل خلافات بين المشاركين حول أولوية المواضيع.

سيريانيوز