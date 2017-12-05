وافقت المحكمة الأمريكية العليا على تطبيق مرسوم وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويقضي بحظر دخول مواطني 6 دول مسلمة إلى الولايات المتحدة.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية ( بي بي سي) ان "المحكمة العليا - أرفع محكمة في الولايات المتحدة -وافقت على النسخة الثالثة من هذا المرسوم الذي قدمه ترامب".

ورفع سبعة من القضاة التسعة، الأوامر القضائية التي كانت قد أوقفت تنفيذ هذا القرار التنفيذي.

وشمل المرسوم مسافري ست دول هي تشاد وإيران والصومال وسوريا واليمن وليبيا، كما تضمن مرسوم حظر السفر أيضاً قيوداً على المسافرين من كوريا الشمالية وبعض المسؤولين الحكوميين في فنزويلا.

وكان قاض فيدرالي قد أوقف العمل بأمر ترامب التنفيذي في حزيران، معتبرا إياه " غير دستوري وضاراً بمصالح الولايات المتحدة".

ومن المزمع أن تنظر محاكم فيدرالية في سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا ، وريتشموند في ولاية فيرجينا في مزيد من الحجج القانونية الخاصة بالحظر هذا الأسبوع.

وكانت المحكمة العليا رفعت جزئيا الأوامر القضائية التي منعت تنفيذ قرارات ترامب في حزيران.

كما سمحت محكمة استئناف أمريكية في كاليفورنيا في تشرين الثاني الماضي بسريان جانب من أحدث أمر لحظر السفر أصدره الرئيس دونالد ترامب.

وأوقف قاض أمريكي، في 18 تشرين الاول الماضي، أحدث نسخة من أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترامب لفرض قيود على دخول مواطني ثماني دول إلى الولايات المتحدة، قبل ساعات من دخولها حيز التنفيذ.

واستهدف الحظر غير المحدد بمدة والذي أعلن أيلول الماضي، المسافرين من إيران وليبيا وسوريا واليمن والصومال وتشاد وكوريا الشمالية إلى جانب مسؤولين حكوميين من فنزويلا، ليكون أحدث تعديل لسياسة استهدفت في السابق ست دول ذات أغلبية مسلمة وقيدت تنفيذها المحكمة العليا.

وسمحت المحكمة العليا الأمريكية في حزيران الماضي بحظر مؤقت على دخول المسافرين من ست دول ذات أغلبية مسلمة بينها سورية وأي لاجئين لا تربطهم صلة قوية بالولايات المتحدة بينما قررت البت في قانونية الأمر التنفيذي في الخريف.

وكان أمر تنفيذيا فرض حظرا مدته 90 يوما على دخول الوافدين من ليبيا وإيران والصومال والسودان وسوريا واليمن وحظرا آخر مدته 120 يوما على كل اللاجئين لتمكين الحكومة الأمريكية من تنفيذ عمليات فرز أقوى, الا ان قضاة اتحاديون تمكنوا من عدم تنفيذ القرار قبل سريانه في 16 آذار.

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب وقع قرارا يسمى "حماية الأمة من دخول إرهابيين أجانب إلى الولايات المتحدة" كان من بين وعوده الانتخابية ويتمثل في تعليق دخول اللاجئين بالكامل إلى بلاده لمدة 120 يوما على الأقل واللاجئين السوريين إلى أجل غير مسمى.

سيريانيوز