علمت صحيفة "الوطن" المحلية ان وفد النظام السوري, برئاسة بشار الجعفري, لن يتوجه إلى مدينة جنيف اليوم لاستكمال الجولة الثامنة من المفاوضات السورية, برعاية الأمم المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن وفد النظام السورية "لا يزال في دمشق ولن يغادر إلى جنيف اليوم", مشيرة الى ان "دمشق لم تنته حتى الآن من دراسة دعوة الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا لاستئناف المباحثات".

ورجحت مصادر غير رسمية في دمشق مساء أمس، ألا يغادر الوفد السوري دمشق غداً الأربعاء أيضاً, بحسب ماذكرته الصحيفة.

وغادر وفد النظام السوري جنيف السبت الماضي على ان يلتحق بالمفاوضات بعد ايام, فيما يعتزم وفد المعارضة الموحد البقاء حتى 15 الشهر المقبل, بحسب ماذكره مصدر مقرب من منظمي المحادثات السورية في جنيف لوكالة (سبونتيك).

وكان المتحدث باسم وفد المعارضة في جنيف يحيى العريضي قال, الاثنين, أن قرار انسحاب مفاوضي النظام من محادثات جنيف الأسبوع الماضي كان إحراجا لروسيا التي تسعى للتوصل سريعا لحل للصراع السوري.

وبدأت المرحلة الأولى من الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف غير المباشرة حول سوريا, يوم الثلاثاء الماضي, حيث اجرى الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا لقاءات مع وفدي المعارضة والنظام, دون التوصل لاتفاق او نتائج.

لكن دي ميستورا قدم خلال مفاوضات الجولة الثامنة من لقاء جنيف8, ورقة المبادئ الأساسية والتي تتضمن 12 بنداَ, إلى وفدي النظام السوري والمعارضة.

ومن المقرر ان تنطلق المرحلة الثانية من جنيف 8 في 5 كانون الاول المقبل لتستمر حتى منتصف الشهر ذاته, حيث اشار دي ميستورا الى الاقتراب من عقد مفاوضات مباشرة بين المعارضة والنظام.

وتمت خلال الجولات السابقة بجنيف, التي لم تتضمن أي لقاء مباشر بين وفدي النظام والمعارضة السورية وجها لوجه, مناقشة 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب, في ظل خلافات بين المشاركين حول أولوية المواضيع.