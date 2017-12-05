سقط قتلى وجرحى، يوم الثلاثاء، بانفجار عبوة ناسفة مزروعة داخل سرفيس لنقل الركاب في شارع الأهرام بمدينة حمص.

ونقلت وسائل اعلام موالية عن محافظ حمص طلال البرازي قوله ان "التفجير أدى لمقتل 6 أشخاص واصابة 12 آخرين".

وأضاف المحافظ ان التفجير وقع في شارع الأهرام بحي عكرمة في حمص، عبر وضع عبوة ناسفة في حافلة ركاب على خط الكورنيش.

في حين نقلت مصادر اخرى عن قائد شرطة حمص قوله ان التفجير ادى لمفتل 7 أشخاص واصابة 8 آخرين.

ولم تقم أي جهة حتى اللحظة بتبني التفجير في حص.

واستهدفت تفجيرات سابقة مدينة حمص خلال السنوات وقع معظمها في شارع الستين بحي الزهراء في المدينة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وشهدت عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام في السنوات الماضية سلسلة تفجيرات اسفرت عن قتلى وجرحى, الا ان وتيرتها خفت في الفترة الماضية.

سيريانيوز