أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا عن عقد مباحثات روسية – أممية, يوم الاثنين, حول الوضع الإنساني في محافظة دير الزور.

وأشار المركز في بيان, نشرته وكالة (سيونتيك), الى ان "ضباط مركز المصالحة الروسي عقدوا مباحثات مع ممثلي إدارة الأمن التابعة للأمم المتحدة في سوريا حول مراقبة للوضع الإنساني في محافظة دير الزور".

وقام مركز المصالحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتنفيذ عملية إنسانية واحدة، حيث تم إيصال شحنة إنسانية تضم مواد غذائية إلى قرية الصلحية بريف دير الزور.

وتواجه دير الزور حملتين منفصلتين ضد تنظيم "داعش", الأولى تشنها القوات الكردية, المدعومة من التحالف الدولي, والتي تمكنت من استعادة ريف دير الزور الشمالي, والأخرى تشنها القوات النظامية, المدعومة من روسيا.

وتحاول قوات النظام , المدعومة من روسيا, توسيع نطاق سيطرتها داخل المحافظة, والتي تمكنت من استعادة العديد من الاراضي ابرزها مدينة البوكمال في 9 تشرين الثاني , كما تمكنت من الوصول إلى مدينة دير الزور وفك الحصار عنها في ايلول الماضي.