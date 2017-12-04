اعلن رئيس البرلمان الايراني، علي لاريجاني يوم الاثنين، ان اسرائيل لن تستطيع النيل من أي هدف ايراني في سوريا, وذلك رداً على الهجوم الاسرائيلي على الأراضي السورية.

ونقلت وكالة (فارس) عن لاريجاني قوله, في مؤتمر صحفي له بموسكو, عقب لقائه رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين: إن "تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن قصف مواقع إيرانية في سوريا هي تصريحات جوفاء، وإنهم عاجزون عن النيل منها".

وشنت إسرائيل هجوماً صاروخياً, ليلة الجمعة, على أحد المواقع العسكرية في ريف دمشق, لكن مصادر في النظام السوري أشارت إلى أن وسائط الدفاع الجوي تصدت للهجوم.

وبحسب معلومات متطابقة من مصادر عدة, فان 4 صواريخ اسرائيلية اطلقت على الموقع الذي يعتقد بانه يضم قوات ايرانية وعناصر من حزب الله ويبعد 14 كلم عن مدينة دمشق.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جدد تحذيره، مساء السبت، بأن إسرائيل لن تسمح بإقامة أي قواعد عسكرية إيرانية في سوريا.

كما سبقه اعلان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بأن إيران لم تتمكن بعد من تثبيت وجود عسكري لها في سوري"، مشيرا إلى أن مهمة إسرائيل تتمثل في منع إيران من التواجد قرب الحدود الإسرائيلية.

وتعارض اسرائيل الوجود الايراني في سوريا, باعتبار ذلك يشكل خطر عليها, بحسب وصفها, متهمة اياها ببناء مواقع لإنتاج صواريخ موجهة بدقة في سوريا بهدف استخدامها ضد إسرائيل, الامر الذي نفته طهران.

يشار الى ان إسرائيل قصفت منذ بدء النزاع في سوريا في 2011، مرات عديدة أهدافاً سورية أو أخرى لـ"حزب الله" في سوريا, وسط تهديد من قبل مسؤولين اسرائيليين باستهداف كل من يحاول مهاجمة إسرائيل أو تهديد أمنها.