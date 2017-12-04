وردت معلومات متطابقة من مصادر عدة بان موقع للجيش النظامي تعرض لقصف بصواريخ اسرائيلية.

واشارت بعض المصادر المقربة من النظام على شبكات التواصل الاجتماعي بان موقعا للجيش النظامي في منطقة جمرايا في ريف دمشق تعرض لقصف بصواريخ ارض ارض.

واكدت وكالة سانا الخبر ، وقالت بان الهجوم وقع الساعة 11:30 من ليل يوم الاثنين، غير انها قالت بان الدفاعات الجوية "تصدت" للهجوم و"اسقطت 3 صواريخ" ، ولم تبين فيما اذا كانت صورايخ اخرى قد اصابت اهدافها.

وفي السياق ذاته قالت قناة الميادين اللبنانية المدعومة من ايران ، بان الدفاعات الجوية اسقطت 3 صواريخ من اصل 6 استهدفت مركزا للبحوث العسكرية.

وكان موقع عسكري "تابع للقوات الايرانية وقوات حزب الله" في الكسوة ريف دمشق قد تعرض ايضا لقصف بالصواريخ يوم السبت.

وجدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحذيره، مساء السبت، بأن إسرائيل لن تسمح بإقامة أي قواعد عسكرية إيرانية في سوريا.

كما سبقه اعلان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بأن إيران لم تتمكن بعد من تثبيت وجود عسكري لها في سوري"، مشيرا إلى أن مهمة إسرائيل تتمثل في منع إيران من التواجد قرب الحدود الإسرائيلية.

وتعارض اسرائيل الوجود الايراني في سوريا, باعتبار ذلك يشكل خطر عليها, بحسب وصفها, متهمة اياها ببناء مواقع لإنتاج صواريخ موجهة بدقة في سوريا بهدف استخدامها ضد إسرائيل, الامر الذي نفته طهران.

يشار الى ان إسرائيل قصفت منذ بدء النزاع في سوريا في 2011، مرات عديدة أهدافاً سورية أو أخرى لـ"حزب الله" في سوريا, وسط تهديد من قبل مسؤولين اسرائيليين باستهداف كل من يحاول مهاجمة إسرائيل أو تهديد أمنها.

سيريانيوز