وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, يوم الاثنين, الوضع في سوريا بأنه "صعب", لكنه أشار إلى أن الأمور تتغير بشكل تدريجي.

ونقلت وكالة (سبونتيك) عن بوتين قوله, خلال اجتماع مع رؤساء وفود الكنائس الأرثوذكسية , أن الإرهابيين قتلوا الآلاف وسرقوا الكنائس بسوريا, لكن اليوم الوضع يتغير, حيث تم تحرير جميع أراضي سوريا تقريباً, بما في ذلك المناطق التي يعيش فيها المسيحيون, وذلك بدعم من العسكريين الروس".

وكان بوتين اعلن، الشهر الماضي, ان النظام السوري بات يسيطر على اكثر من 98 في المئة من الأراضي السورية.

واشار بوتين الى ان بلاده قدمت على مدى عدة سنوات مساعدات إنسانية للمتضررين في سوريا", مشددا على احلال الحياة السلمية ليتمكن الناس من العودة إلى منازلهم".

وتعمل روسيا بالتنسيق مع شركائها على التحضير لعقد مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي, بمشاركة ممثلي الحكومة السورية والقوى الموالية لها، ومختلف الفصائل المعارضة.

وتعد روسيا بالاضافة لايران وتركيا من الدول الضامنة لهدنة شاملة في سوريا دخلت حيز التنفيذ في كانون الأول 2016، إضافة لكونها راعية لمحادثات أستانا بشأن سوريا والتي تمخض عنها اتفاقات لإقامة مناطق خفض التصعيد في سوريا.