قال المتحدث باسم وفد المعارضة في جنيف يحيى العريضي, الاثنين, أن قرار انسحاب مفاوضي النظام من محادثات جنيف الأسبوع الماضي كان إحراجا لروسيا التي تسعى للتوصل سريعا لحل للصراع السوري.

وأفادت وكالة (رويترز) أن وفد الحكومة السورية ألقى باللوم في انسحابه على موقف المعارضة غير المتساهل بشأن مستقبل الأسد إلا أن العريضي قال أنهم "سيعودون إذا شعروا بأي مسؤولية تجاه الشعب السوري أو المجتمع الدولي ".

وبدأت المرحلة الأولى من الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف غير المباشرة حول سوريا, يوم الثلاثاء الماضي, حيث أجرى الموفد الاممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا لقاءات مع وفدي المعارضة والنظام, دون التوصل لاتفاق أو نتائج, وسط تشديد المعارضة على أن ضرورة بحث مسالة مصير الأسد والانتقال السياسي, وهذا مايرفضه الوفد الحكومي.

لكن دي ميستورا قدم خلال مفاوضات الجولة الثامنة من لقاء جنيف8, ورقة المبادئ الأساسية والتي تتضمن 12 بنداَ, إلى وفدي النظام السوري والمعارضة.

ومن المقرر, أن تنطلق المرحلة الثانية من جنيف 8 في 5 كانون الأول المقبل لتستمر حتى منتصف الشهر ذاته, حيث أشار دي ميستورا إلى الاقتراب من عقد مفاوضات مباشرة بين المعارضة والنظام.

وتمت خلال الجولات السابقة بجنيف, التي لم تتضمن أي لقاء مباشر بين وفدي النظام والمعارضة السورية وجها لوجه, مناقشة 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب, في ظل خلافات بين المشاركين حول أولوية المواضيع.