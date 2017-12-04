وافق مجلس الشعب, خلال جلسة عقدها, يوم الاثنين, على تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018.

ونقلت وكالة الانباء (سانا) عن وزير المالية مأمون حمدان قوله, في مداخلة له, خلال الجلسة, ان " مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2018 تم وضعه بالشكل الأمثل الذي يخدم العملية التنموية والاجتماعية انطلاقا من مجموعة من المبادئء الأساسية وهي تأمين دعم القوات المسلحة ومتطلبات المؤسسات الحكومية وزيادة الإنتاج الوطني وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين".

وكان مجلس الشعب ناقش امس في جلسته التي عقدها تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018.

و أقر مجلس الوزراء في شهر تشرين الاول الماضي مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 بمبلغ 3187 مليار ليرة سورية منها 2362 مليار ليرة للإنفاق الجاري و825 مليارا للاستثماري بزيادة قدرها 527 مليار ليرة سورية عن موازنة العام 2017.

وصدرت موازنة 2017 بالقانون رقم 24 لعام 2016 حيث حدد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 بمبلغ إجمالي قدره 2660 مليار ليرة سورية.

يشار الى ان موازنة عام 2018 هي الأكبر في تاريخ الحكومة السورية حتى الآن بالليرة السوري