أصدرت محكمة أردنية, يوم الاثنين, حكما راوح بين الاعدام شنقاً والسجن عامين بحق 5 سوريين بجرم مشاركتهم في هجوم الركبان على الحدود مع سوريا, عام 2016 , والذي أدى إلى مقتل وجرح عسكريين أردنيين.

و ذكرت وكالة الانباء الفرنسية (ا ف ب) من قاعة المحكمة ان المحكمة حكمت على المتهم الرئيس في القضية نجم العمور (21 عاماً) بالإعدام شنقاً بعد إدانته بـ «القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان وهدم بناء»، بحسب ما أفادت مراسلة وكالة «فرانس برس» من قاعة المحكمة.

وأصدرت أيضاً أحكاماً بالإعدام شنقاً على المدانين أحمد البدور (20 عاماً) وفادي العمور (21 عاماً) وخليف الغياث (26 عاماً) قبل أن تقرر خفضها إلى السجن المؤبد بعد «الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية».

ونال المدان أحمد العلي (23 عاماً) عقوبة السجن عامين بعد إدانته بـ «دخول المملكة بطريقة غير مشروعة».

من جهتها, نقلت وكالة (رويترز) عن القاضي العسكري العقيد محمد العفيف قوله ان "المتهمين وجميعهم في أوائل العشرينيات من العمر ساعدوا تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في تنفيذ الهجوم الانتحاري في حزيران من العام الماضي".

وأدانت المحكمة المتهمين وهم من سكان المخيم بعدة تهم من بينها القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى الموت والقيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة آلية.

ووقع الهجوم بسيارة مفخخة على موقع عسكري أردني في منطقة الركبان العام الماضي, مما اسفر عن مقتل سبعة عسكريين وإصابة 13 اخرين.

وبعد ذلك أعلنت السلطات حدودها مع سوريا منطقة عسكرية مغلقة وتسبب الهجوم في عرقلة وصول المساعدات لآلاف اللاجئين السوريين.

وسبق أن نفذّ تنظيم "داعش" عدة هجمات انتحارية في مدن وعواصم مختلفة عربية وأجنبية أدت لوقوع عشرات الضحايا , وسبق ذلك تهديدات من التنظيم المدرج على قائمة الإرهاب الدولية بالقيام بعمليات انتحارية تستهدف الدول التي تشارك في محاربته في الأماكن التي يسيطر عليها التنظيم في سوريا والعراق.

ويشارك الأردن، الذي يفرض إجراءات مشددة على حدوده مع سوريا منذ نشوب الحرب الأهلية، في تحالف تقوده الولايات المتحدة لمحاربة المتشددين في سوريا والعراق .

وخفض الأردن، بسبب مخاوف أمنية، عدد نقاط عبور القادمين من سوريا من 45 نقطة عام 2012 إلى خمس نقاط شرق المملكة عام 2015، ثلاث مخصصة للجرحى فيما خصص معبران هما الركبان والحدلات للاجئين، قبل تعرض منطقة الركبان للهجوم بسيارة مفخخة.

وتمتد الحدود السورية-الأردنية على مسافة 375 كيلومترا وتشهد محاولات اختراق بين الحين والآخر تعلن عنها السلطات الأردنية.

سيريانيوز



