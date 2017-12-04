الذهب عيار 21 يرتفع في السوق المحلية مسجلا 15300 ليرة الاخبار الاقتصادية شارك

ارتفع سعر الذهب، يوم الاثنين، عن آخر سعر سجله بمقدار 300 ليرة وسجل غرام الـ21 قيراط 15300 ليرة.

وحددت الجمعية الحرفية لصياغة الذهب والمجوهرات بدمشق سعر غرام الـ 21 , 15300 ليرة للمبيع و 15200 ليرة للشراء. بينما حددت سعر غرام الـ18 قيراط 13115 ليرة للمبيع، و 13015 ليرة للشراء وكان سعر غرام الذهب من عيار 21، بلغ يوم السبت 15000 ليرة. وشهد سعر الذهب خلال الفترة الماضية، نوعاً من الثبات عند حدود 17400 ليرة لغرام الـ21 قيراط، و 14915 ليرة لغرام الـ18 قيراط. سيريانيوز

2017-12-04 10:35:00 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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