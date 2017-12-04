لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخرون، يوم الاثنين، اثر سقوط قذائف على منطقة العباسيين بدمشق وجرمانا في ريف دمشق.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصدر في قيادة شرطة دمشق قوله ان شخصين قتلا واصيب 7 اخرين، اثر سقوط قذائف على حي العباسيين.

ومن جهتها، قالت مصادر موالية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ان 3 أشخاص بينهم طفل، أصيبوا بجروح طفيفة جراء سقوط قذائف على أطراف مدينة جرمانا بريف دمشق.

وكان أشخاص اصيبوا يوم الأحد جراء سقوط قذائف متفجرة على حي الدويلعة بدمشق و ضاحية الأسد وجرمانا في ريفها.

ويتبادل النظام والمعارضة الاتهامات بخرق الهدنة المتفق عليها بموجب اتفاقات "خفض التوتر" حيث يقوم النظام بقصف مناطق تحت سيطرة المعارضة بشكل مستمر لاسيما في منطقة الغوطة الشرقية, فيما ترد فصائل المعارضة من خلال استهداف دمشق بالقذائف.

سيريانيوز