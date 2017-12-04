لقي نحو 27 شخصاً حتفهم وأصيب آخرون، يوم الاثنين، بقصف جوي استهدف بلدات الغوطة الشرقية لدمشق.

وقالت مصادر معارضة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ان 17 شخصاً قضوا في بلدة حمورية اثر ضربات جوية نفذتها طائرات الجيش النظامي والروسي مستهدفة سوق ومنطقة سكنية قريبة.

وأضافت المصادر، ان أربعة أشخاص آخرين قتلوا في مدينة عربين بينما قتل الآخرون في ضربات على مسرابا وحرستا.

وكانت نحو 30 ضربة استهدفت في الأربع والعشرين ساعة الماضية بلدات في منطقة الغوطة الشرقية السكنية الريفية كثيفة السكان إلى الشرق من دمشق، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بينهم نساء وأطفال.

وزاد عدد الضحايا وفق تقديرات مصادر المعارضة, إلى 200 قتيلاً سقطوا اثر قصف النظامي لمناطق الغوطة الشرقية لدمشق، وذلك رغم دخول الغوطة الشرقية إلى اتفاق مناطق خفض التوتر، الذي تم التوصل إليه في محادثات استانا.

وتحاصر القوات النظامية الغوطة الشرقية منذ 2012 , حيث تعاني المنطقة أزمة إنسانية اثرت سلبا على حياة المدنيين لاسيما الاطفال وعلى وضعهم الصحي، وسط دعوات من منظمات اممية ودولية بضرورة افساح المجال لادخال مساعدات انسانية لانهاء المعاناة .

وتخضع معظم بلدات ريف دمشق لسيطرة عدة فصائل معارضة أبرزها "جيش الإسلام", "فيلق الرحمن", طوال معظم فترات الصراع الممتد منذ سبعة أعوام، حيث ترتفع وتيرة الاشتباكات والقصف بين الآونة والأخرى ما ينتج عنه سقوط قتلى وجرحى من الأهالي وتدمير كبير للمناطق السكنية والبنى التحتية .

سيريانيوز