قالت الشرطة الأمريكية، يوم الأحد، إن شخصاً قتل وأصيب 5 آخرين، بحادثة دهس خارج مقهى في حي كوينز بنيويورك.

ونقلت وسائل اعلام عن المتحدث باسم إدارة شرطة نيويورك، لي جونز، قوله إن "أحد المصابين في حالة حرجة، والأربعة الآخرين حالتهم مستقرة".

وأضافت الشرطة ان "شخصين آخرين تعرضا للطعن خلال المشاجرة وهما أيضاً في حالة مستقرة."

واستبعدت الشرطة الدافع الإرهابي وراء الحادث، مؤكدة ان التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة تفاصيل الحادثة.

وكان 6 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 15 آخرين نهاية تشرين الأول الماضي، بإطلاق نار تبعه دهس قام به شخص يقود شاحنة، في منهاتن بنيويورك.

يشار الى أن عدة مدن في الولايات المتحدة تعرضت في الفترة الأخيرة لهجمات مسلحة و حوادث اطلاق نار اسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

سيريانيوز