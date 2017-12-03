قالت محامية رئيس الوزراء المصري السابق أحمد شفيق، يوم الأحد، إنها قابلته في أحد الفنادق بالقاهرة، مؤكدة انه بصحة جيدة.

وقالت دينا عدلي محامية شفيق على فيسبوك "تم مقابلة الفريق شفيق منذ ساعة في أحد فنادق القاهرة الجديدة والاطمئنان على صحته".

وأضافت "أكد الفريق أنه بصحة جيدة وأنه لم يتعرض لأية تحقيقات"، دون أن تذكر المحامية ما إذا كان شفيق حرا في مغادرة الفندق الذي لم تذكر اسمه.

وكانت أسرة شفيق ومحاميته قالوا في وقت سابق إنهم فقدا الاتصال به منذ ترحيله من الإمارات العربية المتحدة إلى القاهرة يوم السبت بعد أيام من إعلان عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة التي ستجرى العام المقبل.

وكان احمد شفيق أعلن الأربعاء الماضي بشكل مفاجئ من الامارات التي كان يقيم فيها أنه سيخوض انتخابات الرئاسة التي ستجرى العام المقبل.

كما قابلت دولة الإمارات العربية المتحدة إعلان شفيق اعتزامه الترشح لرئاسة مصر بالصمت.

وكان شفيق قد خسر انتخابات 2012 أمام محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين قبل أن يسافر إلى الإمارات للإقامة فيها.

سيريانيوز