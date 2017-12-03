صعد ليون الى وصافة بطولة فرنسا لكرة القدم مؤقتا بفوزه على مضيفه كاين 2-1، وأهدر نانت الخامس نقطتين بتعادله مع مضيفه سانت اتيان 1-1 الاحد في المرحلة السادسة عشرة.

في المباراة الاولى، تقدم ليون بسرعة عبر الإيفواري ماكسويل كورني في الدقيقة العاشرة، واضاف الدومينيكاني ماريانو دياز الثاني في الدقيقة 54، ثم قلص الكرواتي ايفان سانتيني الفارق لكاين في الثواني الاخيرة.



ورفع ليون رصيده الى 32 نقطة، متقدما بفارق نقطة امام مرسيليا الذي يحلّ ضيفا على مونبلييه اليوم ايضا.



وفي المباراة الثانية، بقي نانت في المركز الخامس رافعاً رصيده الى 27 نقطة، ورفع سانت اتيان بدوره رصيده الى 20 نقطة في المركز الثالث عشر، وهو لم يحقق اي فوز منذ 14 تشرين الاول/اكتوبر.



وكان سانت اتيان البادئ بالتسجيل عبر فنسان باجو (38)، لكن الارجنتيني اميليانو سالا عادل لنانت (61).



وشهدت المباراة بعض الخشونة واحتجاج مدرب نانت الايطالي كلاديو رانييري بعد تعرض لاعبه فالنتان رونجييه الى اصابة اثر اصطدامه باللاعب شيخ مبينغي، كما الغى الحكم هدفا لنانت بداعي التسلل.



وكانت المرحلة افتتحت السبت بخسارة أولى لباريس سان جيرمان المتصدر امام ستراسبورغ 1-2، وفو زليل على تولوز 1-0، وموناكو على انجيه 1-0، ونيس على متز 3-0، ورين على اميان 2-0، وغانغان على تروا 1-0.