اعتلى انتر الصدارة بعد تحقيقه أكبر فوز هذا الموسم على ضيفه كييفو فيرونا 5-صفر، الأحد في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الايطالي لكرة القدم.

واستغل انتر خسارة المتصدر السابق نابولي بهدف وحيد الجمعة أمام يوفنتوس، حامل اللقب في المواسم الستة الماضية، فرفع رصيده إلى 39 نقطة، وبقي الوحيد من دون خسارة، بفارق نقطة عن نابولي ونقطتين عن يوفنتوس.



وهذه المرة الثانية يحصد انتر 39 نقطة في 15 مرحلة، بعد موسم 2006-2007 عندما احرز اللقب.



على ملعب سان سيرو يدين فريق المدرب لوتشانو سباليتي بفوزه الكبير الى لاعبه الكرواتي ايفان بيريسيتش الذي سجل ثلاثية بتسديداته اليسارية (23 و57 و90+1) رافعاً رصيده إلى 7 أهداف.



وأضاف لانتر أيضاً متصدر ترتيب هدافي الدوري وقائده الأرجنتيني مارو ايكاردي (16 هدفاً) بكرة يمينية منفرداً (38) والسلوفاكي ميلان شكرينيار برأسه من حدود المنطقة الصغرى (60).



وارتقى فيورنتينا إلى المركز السابع (21 نقطة) بفوزه الأول في خمس مباريات على ضيفه ساسوولو المتواضع 3-صفر.



وسجل للفائز جوفاني سيميوني نجل الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب اتلتيكو مدريد الاسباني (32) والفرنسي جوردان فيريتو (42) وفيديريكو كييزا نجل الهداف الدولي السابق انريكو كييزا (71).



وتعادل بولونيا التاسع مع ضيفه كالياري الثالث عشر 1-1. سجل لكالياري البرازيلي جواو بيدرو (42) قبل ان يعادل ماتيا ديسترو لبولونيا (81).



وتختتم المرحلة الاثنين بمباراتي كروتوني مع أودينيزي، وفيرونا مع جنوى.