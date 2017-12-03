حقق مانشستر سيتي المتصدر فوزه الثالث عشر على التوالي وكان صعباً على حساب ضيفه وست هام يونايتد 2-1، الأحد في المرحلة الخامسة عشرة للدوري الإنكليزي في كرة القدم.

وسجّل الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي (57) والإسباني دافيد سيلفا (83) لسيتي، بعد أن تقدم وست هام عبر الإيطالي انجيلو أوغبونا (44).



وحافظ مانشستر سيتي بالتالي على سجله خالياً من الخسارة، وهو الوحيد التي لم يخسر في البطولة هذا الموسم، فرفع رصيده إلى 43 نقطة، بفارق ثماني نقاط أمام مانشستر يونايتد الثاني الذي حقق بدوره فوزاً هاماً على أرض غريمه أرسنال 3-1 السبت.



ويواصل سيتي عروضه الاستثنائية على الساحتين المحلية والأوروبية، وكان حقق خمسة انتصارات متتالية في مسابقة دوري أبطال أوروبا التي بلغ دورها ثمن النهائي.



كانت البداية ضاغطة لسيتي الذي سيطر على الشوط الأول بنسبة أكثر من 70 بالمئة بحثاً عن هدف مبكر، عبر تحركات الهولندي كيفن دي بروين والأرجنتيني سيرخيو أغويرو ورحيم سترلينغ.



لم يحصل سيتي على الكثير من الفرص الخطيرة على المرمى، ونجح ضيفه بالصمود لا بل أنه هز شباك مضيفه في الدقيقة الأخيرة من الشوط الاول.



وارتقى أوغبونا لكرة من الجهة اليمنى إثر ركلة ركنية وتابعها برأسه في الزاوية اليمنى حاول الحارس إيدرسون أبعادها فلمسها بيده اليمنى لكنها استقرت في الشباك.



دفع غوارديولا بالبرازيلي الشاب غابريال جيزوس منذ بداية الشوط الثاني بدلاً من دانيلو سعياً إلى إدراك التعادل بسرعة لتجنب تلقي الخسارة الأولى هذا الموسم.



ضغط سيتي بشكل هائل ونجح في إدراك التعادل إثر كرة من الجهة اليمنى من سترلينغ إلى جيزوس ومنه أمام المرمى إلى أوتاميندي الذي وضعها في الشباك.



استمر سيتي بضغطه الهائل وأضاف هدفاً ثانياً قبل النهاية بسبع دقائق إثر كرة متقنة من دي بروين فوق المدافعين تابعها سيلفا بلمسة واحدة بيسراه في الزاوية اليسرى للمرمى.



وفي مباراة أخرى تعادل بورنموث مع ضيفه ساوثهامبتون 1-1، ورفع ساوثهامبتون رصيده إلى 17 نقطة في المركز الحادي عشر، بفارق نقطتين أمام بورنموث الرابع عشر.